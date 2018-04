Neustadt (AFP) Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind in Rheinland-Pfalz sechs Menschen verletzt worden. Vor einer Waldgaststätte nahe Deidesheim gingen den beiden Kutschern bei einem Wendemanöver ihre zwei Pferde durch und rannten in eine Menschengruppe, die vor dem Lokal saß, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Montagabend mitteilte. Von den insgesamt sechs Verletzten mussten demnach drei in Krankenhäuser gebracht werden.

