Leverkusen (AFP) Fast jeder neunte Deutsche fühlt sich von der Arbeit gestresst. Insgesamt 87 Prozent gaben in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Krankenkasse Pronova BKK an, unter Druck zu stehen. Als Hauptgrund geben demnach 34 Prozent ständigen Termindruck an. Emotionalen Stress durch Kunden oder Patienten beklagten 30 Prozent, Druck durch Überstunden und ein schlechtes Arbeitsklima jeweils 29 Prozent.

