Darmstadt (AFP) An einer Schule im südhessischen Kelsterbach ist in einem Chemieraum eine zunächst unbekannte Substanz freigesetzt worden. Sieben Schüler sowie ein Schulmitarbeiter und zwei Feuerwehrleute wurden nach dem Vorfall am Dienstag wegen Atemwegsreizungen untersucht, wie die Polizei mitteilte. Es wurde demnach aber niemand schwerer verletzt.

