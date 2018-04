Lüneburg (AFP) Gut eine Woche nach den Schüssen auf eine Menschengruppe in Lüneburg hat sich der gesuchte 21-jährige Verdächtige der Polizei gestellt. Er sei am Dienstagnachmittag in Begleitung eines Anwalts auf einer Polizeiwache in der niedersächsischen Stadt erschienen, teilten die Beamten mit. Er werde nun einem Haftrichter vorgeführt. Nach ihm war tagelang gefahndet worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.