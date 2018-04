Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat eine seit mehr als 15 Jahren bestehende Regelung bei der Gewerbesteuer bestätigt. Das höchste deutsche Gericht wies in einem am Dienstag verkündeten Urteil eine Verfassungsbeschwerde gegen eine 2002 eingeführte Anpassung bei der Gewerbesteuerpflicht zurück. Seither wird die Steuer auch auf bestimmte Gewinne fällig, wenn Anteile an Personengesellschaften veräußert werden. (Az. 1 BvR 1236/11)

