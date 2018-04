Brüssel (AFP) Am Mittwoch tritt die Acrylamid-Verordnung der EU-Kommission in Kraft. Sie sieht insbesondere Vorschriften für Restaurants und Bäckereien vor, um den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln zu verringern. Die Substanz, die besonders beim Frittieren, Braten und Backen von Lebensmitteln entsteht, ist nachweislich krebserregend.

