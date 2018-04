Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission will innovative und erfolgreiche Start-ups mit einem Risikokapital-Programm fördern. Es gebe genügend talentierte und innovative Unternehmer in Europa, zu viele Start-ups würden es aus Geldmangel jedoch nicht über die kritische Zwei-Jahres-Marke hinaus schaffen, sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen am Dienstag in Brüssel. Mit dem Fondsprogramm VentureEU soll die Höhe der Investitionen in Start-ups verdoppelt werden.

