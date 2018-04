Frankfurt/Main (AFP) Wegen der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fallen am Dienstag hunderte Flüge aus. Eine Sprecherin von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main sprach am Morgen von "argen" Auswirkungen im Flugbetrieb. Insgesamt wurde etwa die Hälfte der geplanten 1400 Starts und Landungen des Tages von den Fluggesellschaften annulliert.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.