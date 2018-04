London (AFP) 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen zur Beilegung des Nordirland-Konflikts hat der ehemalige britische Premierminister Tony Blair vor Risiken des Brexits für den Frieden gewarnt. Der Brexit ändere das, "was bislang die Symmetrie in den Beziehungen zwischen Irland, dem Vereinigten Königreich und Europa gewesen ist", sagte Blair am Montag vor Journalisten in London.

