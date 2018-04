Genf (AFP) Tausende libysche Männer, Frauen und Kinder werden einem UN-Bericht zufolge unter entsetzlichen Bedingungen von bewaffneten Gruppen in Libyen eingesperrt, gefoltert und missbraucht. Der Bericht lege das "schiere Grauen und die Willkür" solcher Internierungen offen, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein am Dienstag. In dem UN-Bericht geht es nicht um die schon oft angeprangerten Misshandlungen von Flüchtlingen in Libyen, die über das nordafrikanische Land nach Europa kommen wollen, sondern um einheimische Aktivisten, Ärzte, Journalisten und generell politische Gegner.

