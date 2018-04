Moskau (AFP) Die russische Regierung will den Verdacht auf Giftgaseinsatz in Syrien durch eine UN-gestützte Untersuchung klären lassen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte in Moskau an, sein Land werde noch am Dienstag eine entsprechende Resolution im UN-Sicherheitsrat einbringen. Lawrow hate wiederholt bestritten, dass die syrischen Verbündeten Russlands am Samstag in der Rebellenenklave Duma Giftgas eingesetzt haben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.