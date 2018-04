Jerusalem (AFP) Israel hat den Iran vor einer dauerhaften Militärpräsenz in Syrien gewarnt. "Wir werden ein Festsetzen des Iran in Syrien verhindern, koste es was es wolle", sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Dienstag. "Dieses Festsetzen in Syrien zu erlauben, würde bedeuten, dass wir es akzeptieren, dass der Iran uns erwürgt."

