Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass die Verantwortlichen der "Massaker" an Zivilisten in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta einen "hohen Preis" zahlen würden. "Ich verfluche jene, die dieses Massaker verübt haben", sagte Erdogan am Dienstag vor seiner Parlamentsfraktion in Ankara. "Wer immer dies getan hat, die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen und einen hohen Preis zahlen."

