Istanbul (AFP) Die türkische Lira hat weiter deutlich an Wert verloren und am Dienstag bei deutlich über fünf Lira zum Euro notiert. Nachdem die türkische Währung vergangene Woche erstmals die symbolisch wichtige Marke von vier Lira zum Dollar und fünf Lira zum Euro überschritten hatte, erreichte sie am Dienstag 4,13 zum Dollar und 5,10 zum Euro. Dies war ein Wertverlust von 1,4 beziehungsweise 1,8 Prozent an nur einem Tag.

