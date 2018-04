Ankara (AFP) Der türkische Geheimdienst hat drei mutmaßliche Gülen-Anhänger aus dem zentralafrikanischen Gabun in die Türkei gebracht. Die drei Männer seien in einem privaten Flugzeug aus der Hauptstadt Libreville in die Türkei geflogen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei ihnen seien Dokumente der Gülen-Bewegung, große Geldmengen sowie "elektronische Kommunikationsgeräte" gefunden worden.

