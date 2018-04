New York (AFP) Russland hat im UN-Sicherheitsrat erwartungsgemäß sein Veto gegen einen von den USA vorgelegten Resolutionsentwurf zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien eingelegt. In dem Entwurf wurde ein neuer "unabhängiger Mechanismus" zur Untersuchung der Giftgasvorwürfe in Syrien vorgeschlagen. Russland wollte Diplomaten zufolge in der Sitzung über zwei eigene Resolutionsentwürfe abstimmen lassen.

