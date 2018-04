Washington (AFP) Die USA haben dem Emir von Katar bei dessen Washington-Besuch neue Rüstungslieferungen in Aussicht gestellt. Die US-Regierung billigte den Verkauf von 5000 hochmodernen Lenk-Raketen im Wert von 300 Millionen Dollar (244 Millionen Euro), wie das Verteidigungsministerium am Montag in Washington bekannt gab. Die Ankündigung erfolgte einen Tag vor dem geplanten Treffen von Emir Tamim bin Hamad Al Thani mit US-Präsident Donald Trump.

