Paris (AFP) Ein Schädel-Hirn-Trauma durch einen Unfall oder einen Schlag auf den Kopf steigert das Risiko einer Demenzerkrankung. Das Risiko erhöhe sich um 24 Prozent, schreiben Forscher in einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift "The Lancet Psychiatry" veröffentlichten Studie. Das Demenzrisiko wächst demnach mit Zahl und Schwere der Hirnverletzungen.

