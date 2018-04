Osnabrück (AFP) In der aktuellen Debatte über die Nutzung sogenannter Dashcams in Autos hat sich der ADAC dafür ausgesprochen, Videoaufzeichnungen von strittigen Verkehrsunfällen vor Gericht zu verwenden. "Wer nur situativ aufnimmt, weil er eine Gefahr erkennt oder weil seine Kamera nur einen kleinen Speicher hat, sollte diese Aufnahmen auch in einem späteren Verfahren einbringen dürfen", sagte der ADAC-Jurist Markus Schäpe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.