Frankfurt/Main (AFP) Ein bereits vor knapp eineinhalb Jahren als Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu einer Haftstrafe verurteilter Mann muss sich erneut vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main ließ die Anklage der Bundesanwaltschaft zu und veröffentlichte am Mittwoch die Verhandlungstermine im zweiten Prozess gegen den 32-jährigen Deutschen. Ihm werden ein Kriegsverbrechen und erneut auch IS-Mitgliedschaft vorgeworfen.

