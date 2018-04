Berlin (AFP) Das Verteidigungsministerium in Berlin hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach die deutsche Fregatte "Hessen" wegen eines geplanten Militärschlags der USA gegen Syrien auf dem Weg ins Mittelmeer sei. Die "Hessen" mit über 200 Mann an Bord sei derzeit zwar Teil eines US-Verbandes mit dem Flugzeugträger USS Harry S. Truman, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Dies sei aber eine "langfristig geplante Übung" und der Verband werde "planmäßig" ins Mittelmeer verlegt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.