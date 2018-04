Berlin (AFP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ralf Brauksiepe ist neuer Patientenbeauftragter der Bundesregierung. Das Kabinett berief den 51-jährigen Wirtschaftswissenschaftler am Mittwoch auf seiner Klausursitzung in Meseberg bei Berlin in sein neues Amt, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteile. Er tritt die Nachfolge von Ingrid Fischbach an, die den Posten im vergangenen Jahr kommissarisch übernommen hatte, nachdem Amtsvorgänger Karl-Josef Laumann (CDU) als Sozialminister nach Nordrhein-Westfalen gewechselt war.

