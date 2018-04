Niamey (AFP) Im Niger ist nach örtlichen Behördenangaben ein deutscher Entwicklungshelfer entführt worden. Bewaffnete Männer hätten den Deutschen am Mittwoch nahe Ayorou in der Region Tillaberi an der Grenze zu Mali verschleppt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP vom Präfekt von Ayorou. Der Deutsche sei auf dem Rückweg von einem Hilfseinsatz in der Region gewesen, hieß es.

