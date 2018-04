München (AFP) Wegen millionenschweren Betrugs mit der Einfuhr von Solarmodulen aus China in die Europäische Union hat der Zoll drei Tatververdächtige festnehmen lassen. Bei einer Razzia am vergangenen Donnerstag an 25 Wohn- und Geschäftsadressen in Deutschland, Spanien und der Schweiz seien in Stuttgart, Bremen und Hamburg die Festnahmen erfolgt, teilte das Zollfahndungsamt München am Mittwoch mit. Die Festgenommenen sollen über 35 Millionen Euro hinterzogen haben.

