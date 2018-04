Mülheim an der Ruhr (AFP) Überraschung unter der Bettdecke: Bei einem gescheiterten Einbruch in ein Haus in Mülheim an der Ruhr haben die unbekannten Täter eine mitgebrachte Kranichstatue aus Metall in einem Bett zurückgelassen. Die massive Statue stammt weder aus dem Haus noch aus dem Garten und auch nicht von den Nachbargrundstücken, wie die Polizei am Mittwoch in Essen mitteilte.

