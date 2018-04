Bad Hersfeld (AFP) Nach dem Fund eines blutverschmierten Autos auf dem Parkplatz eines Logistikunternehmens in Osthessen ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Straftat. Der Wagen wurde am Dienstagmorgen von Mitarbeitern auf dem Firmengelände in Friedewald entdeckt, wie die Polizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwoch mitteilten. Das Auto gehört demnach einem 33-jährigen Fahrer des Unternehmens, der nicht zur Arbeit kam.

