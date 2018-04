Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht keine Rechtsverstöße Deutschlands beim juristischen Umgang mit dem katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Sie gehe davon aus, "dass die deutschen Behörden gemäß den Regeln gehandelt haben", sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Mittwoch in Brüssel. Ihre Experten hätten sie nicht "auf irgendeine falsche Anwendung des Europäischen Haftbefehls in Deutschland aufmerksam gemacht".

