Hannover (AFP) Bundespolizei und Zoll sind am Mittwoch in Norddeutschland mit einer Großrazzia gegen die illegale Beschäftigung von Ausländern im Baugewerbe vorgegangen. Wie die Bundespolizei in Hannover mitteilte, beteiligten sich rund 850 Beamte in Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein an den Einsätzen.

