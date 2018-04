Hamburg (AFP) Hamburgs neuer Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwoch ein Schulbauprogramm im Umfang von anderthalb Milliarden Euro angekündigt. So viel Geld werde der von ihm geführte rot-grüne Senat in den kommenden Jahren für den Neu- und Ausbau sowie die Sanierung der Lehreinrichtungen bereitstellen, sagte Tschentscher in seiner ersten Regierungserklärung vor der Bürgerschaft.

