Berlin (AFP) Deutschland soll sich nach dem Willen der Bundesregierung weiterhin an dem Anti-Piraten-Einsatz Atalanta vor der Küste Somalias beteiligen. Das Kabinett beschloss nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwoch auf seiner Klausurtagung in Meseberg nördlich von Berlin die Verlängerung des Bundeswehrmandats für die EU-Mission um ein weiteres Jahr bis Ende Mai 2019.

