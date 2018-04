Leipzig (AFP) In Sachsen wird es keine vorgezogene Landtagswahl geben. Eine darauf gerichtete Klage des AfD-Politikers Arvid Samtleben scheiterte laut einem am Mittwoch verkündeten Urteil vor dem sächsischen Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Samtleben hatte geklagt, weil er 2014 auf einem Parteitag auf den Listenplatz 14 gewählt und wenig später nach internen Querelen von der Parteispitze wieder von der Liste gestrichen worden war.

