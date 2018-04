Villingen-Schwenningen (AFP) Niemals ohne Styling aus dem Haus - das gilt längst für genauso viele Männer wie Frauen. Mehr als die Hälfte der Männer (55 Prozent) gibt dies in einer am Mittwoch von der Schwenninger Krankenkasse veröffentlichten Umfrage an. Bei den Frauen liegt die Quote demnach mit 56 Prozent nur minimal höher.

