Meseberg (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Spaltung des UN-Sicherheitsrats zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien kritisiert. Es sei "außerordentlich" bedauerlich, dass es keine Einigung auf den US-Vorschlag gegeben habe, den Vorfall von unabhängiger Seite zu untersuchen, sagte Merkel am Mittwoch nach der Kabinettsklausur in Meseberg. Es sei "aufs Schärfste" zu verurteilen, dass in Syrien offenbar Chemiewaffen zum Einsatz gekommen seien.

