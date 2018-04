Darmstadt (AFP) Mehr als ein halbes Jahr nach dem Fund der sterblichen Überreste eines Säuglings in Südhessen haben die Ermittler die Mutter des Jungen gefunden. Gegen die wegen anderer Delikte in Baden-Württemberg in Haft sitzende 31-jährige Frau wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der Totschlags erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Darmstadt mitteilten. Ein DNA-Test ergab demnach, dass sie die Mutter des Kinds ist.

