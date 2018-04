Münster (AFP) Nach der Amokfahrt von Münster mit zwei Todesopfern hat sich der Gesundheitszustand mehrerer Schwerstverletzter weiter gebessert. Nach Angaben der behandelnden Kliniken schwebte am Mittwoch noch ein Opfer in Lebensgefahr. Den Zustand eines weiteren Patienten des Universitätsklinikums Münster beschrieb eine Sprecherin als "kritisch, aber stabil". Auch zwei weitere Opfer, die im Münsteraner Clemenshospital behandelt werden, schwebten nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

