Bielefeld (AFP) Mit einem Foto aus einer Radarfalle fahndet die Polizei in Nordrhein-Westfalen öffentlich nach einem mutmaßlichen Autodieb und Einbrecher. Der unbekannte Mann sei am 10. Februar nachts auf der Autobahn 2 bei Bielefeld in einem gestohlenen Wagen geblitzt worden, teilten die Beamten am Mittwoch in Paderborn mit. Das Auto wurde demnach später für mehrere Einbrüche genutzt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.