Fulda (AFP) Auf der Autobahn 5 in Osthessen haben Polizisten und Bauern in der Nacht zum Mittwoch eine Kuh gejagt. Zwei Funkstreifen und zehn Landwirten gelang es schließlich, das Tier einzufangen und in einem Transporter zu seinem Stall zurückzubringen, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Die Autobahn musste in Richtung Norden zeitweilig komplett gesperrt werden.

