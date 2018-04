Dortmund (AFP) Größtmögliches Pech für zwei Taschendiebe in Dortmund: Ausgerechnet bei der Abschiedsfeier eines leitenden Bundespolizisten der Taschendiebstahlsfahndung mit 20 Taschendiebstahlsexperten wurden sie am Dienstag in einem Lokal von den Beamten auf frischer Tat ertappt, wie die Bundespolizei in der Ruhrgebietsstadt am Mittwoch mitteilte. Die Beamten nahmen die beiden umgehend fest.

