Köln (AFP) Keine Angst vor dem 13. April, der auf einen Freitag fällt: Für den Mythos vom Unglückstag gebe es keine Belege, erklärte die Gothaer Versicherung am Mittwoch. Dabei zog das Unternehmen ausgerechnet eine auffällige Schadenshäufung in Deutschland am vorletzten Freitag, dem 13., als Beleg heran.

