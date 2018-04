Karlsruhe (AFP) Ein Syrer, der mit einem angeblich geplanten Anschlag die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) um 180.000 Euro betrügen wollte, ist zu Recht vom Landgericht Saarbrücken zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die Revisionen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung in einem am Mittwoch verkündeten Urteil zurück. Warum ein versuchter Betrug des IS strafbar ist, teilte der BGH nicht mit.

