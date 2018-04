Brüssel (AFP) EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg für seine Äußerungen zu den neuen europäischen Datenschutzregeln vor dem US-Kongress gedankt. Sie habe "wirklich verzweifelt" über die "bestmögliche Werbekampagne" für die im Mai in Kraft tretenden EU-Bestimmungen nachgedacht, sagte Jourova am Mittwoch in Brüssel. Nach den Äußerungen Zuckerbergs am Dienstag vor dem US-Senat sei dies "gut erledigt. So danke, Herr Zuckerberg".

