Brüssel (AFP) Die EU-Kommission plant schärfere Verbraucherschutzregelungen und will insbesondere EU-weite Sammelklagen ermöglichen. "Es darf nicht billig sein, zu betrügen", sagte Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova bei der Vorstellung des "New Deal for Consumers" am Mittwoch in Brüssel. Neben Sammelklagen sieht der Vorschlag der Kommissions dafür etwa härtere Strafen bei Verstößen gegen Verbraucherrechte vor.

