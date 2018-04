Brüssel (AFP) Großbritannien könnte auch nach dem Brexit im März 2019 noch entscheiden, im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu bleiben. Dies sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit mehreren europäischen Zeitungen. Bis Ende 2020 sei Großbritannien in einer Übergangsphase noch Mitglied des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, sagte der Franzose laut der belgischen Zeitung "Le Soir". "Solange sie nicht ausgetreten sind, ist während der Übergangsphase noch alles möglich."

