Brüssel (AFP) Im Streit um die polnische Justizreform hat die EU-Kommission die Dialogbereitschaft der neuen Regierung unter Ministerpräsident Mateusz Morawiecki begrüßt. Er hoffe nun auf "substantielle Fortschritte in den kommenden Tagen und Wochen", sagte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans, der Anfang der Woche in Warschau zu Besuch war, am Mittwoch. "Wir arbeiten konstruktiv in der Hoffnung, sehr bald eine Lösung zu finden."

