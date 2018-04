Moskau (AFP) Vor dem Hintergrund des von US-Präsident Donald Trump angedrohten Angriffs auf Syrien hat der russische Staatschef Wladimir Putin an den "gesunden Menschenverstand" bei der Lösung internationaler Krisen appelliert. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte Putin am Mittwoch in einer Rede vor ausländischen Diplomaten im Kreml. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält."

