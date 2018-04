Riad (AFP) Saudi-Arabiens Luftabwehr hat nach Militärangaben erneut aus dem Jemen abgefeuerte Raketen sowie zwei Drohnen abgefangen. Eine Rakete sei über der Hauptstadt Riad in der Luft zerstört worden, sagte ein Militärsprecher am Mittwoch. Zwei weitere Geschosse seien in den südlichen Provinzen Dschisan und Nadschran abgefangen worden. Zudem wurden nach Angaben des saudiarabischen Militärs zwei jemenitische Drohnen im Süden des Landes abgeschossen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.