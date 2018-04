New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach der Angriffsdrohung der USA erneut mit dem Syrien-Konflikt befassen. Bolivien beantragte für Donnerstag ein Treffen des höchsten UN-Gremiums, um über "die jüngste rhetorische Eskalation" und die Gefahr "einseitiger Maßnahmen" zu beraten, hieß es in dem Antragstext, den die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.