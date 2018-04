Den Haag (AFP) Ein UN-Gericht in Den Haag hat den Freispruch für den serbischen Ultranationalisten Vojislav Seselj aufgehoben und ihn in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt - allerdings hat er die Strafe bereits verbüßt und bleibt somit ein freier Mann. Die UN-Richter verurteilten den 63-Jährigen am Mittwoch in einem Berufungsverfahren in Abwesenheit wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" während der Balkankriege in den 90er Jahren.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.