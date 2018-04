Krefeld (AFP) Wegen fahrlässiger Tötung hat die Staatsanwaltschaft Krefeld Anklage gegen einen Heilpraktiker aus Brüggen am Niederrhein erhoben. Der Mann soll im Juli 2016 vier Krebspatienten "erheblich überdosierte Infusionslösungen" mit dem Wirkstoff 3-Bromopyruvat (3-BP) verabreicht haben, wie die Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag mitteilte. Drei Patienten starben demnach in der Folge. Laut Anklage benutzte der Heilpraktiker beim Zubereiten der Infusionslösungen eine ungeeignete Waage.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.