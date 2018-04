Mülheim an der Ruhr (AFP) Auch fünf Tage nach seinem Verschwinden in den Alpen fehlt von dem vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub weiter jede Spur. "Es gibt keine Neuigkeiten", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstagmorgen in Mülheim an der Ruhr der Nachriuchtenagentur AFP. Haub wird seit dem Wochenende im italienisch-schweizerischen Grenzgebiet vermisst. Zuletzt erschwerten starker Wind und Schneefall die Suche nach dem 58-jährigen Chef der Tengelmann-Gruppe.

